Vai agli ultimi Twett sull'argomento... News24_it : Presidenza Kiev, 'non vogliamo un cessate il fuoco' - Ecatetriformis : L'importo degli aiuti militari forniti da Washington a Kiev durante la presidenza Biden ha superato i 33,2 miliardi… -

L'Ucraina è contraria ad un cessate il fuoco perché ciò significherebbe protrarre il conflitto. Lo ha detto il portavoce presidenziale Mikhailo Podolyak, mentre a Mosca il presidente cinese Xi Jinping ...All'interno dell'Alleanza Atlantica non si intravedono negoziati tra Mosca ee lo scontro tra ... Alla riunione del Coreper, hanno spiegato fonti dellasvedese, "è stata trovata una ...Putin, al potere dal 2000, non ha detto pubblicamente se intende ricandidarsi allama ...ha dichiarato di aspettarsi che Xi usi l'influenza di Pechino per perorare la fine dell'...

Presidenza Kiev, 'non vogliamo un cessate il fuoco' Tiscali Notizie

"Rispettare gli impegni assunti è vitale per la nostra credibilità internazionale, per la nostra stessa sovranità. La libertà ha un prezzo", ha aggiunto la presidente del Consiglio.(LaPresse) Il primo ministro giapponese, Fumio Kishida, è arrivato a Kiev dove incontrerà il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. Una visita - a sopresa - che giunge in contemporanea con quella del ...