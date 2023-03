Premier League, il Crystal Palace richiama Roy Hodgson dopo l’esonero di Patrick Vieira (Di martedì 21 marzo 2023) Roy Hodgson Crystal Palace, nuovo matrimonio fra il tecnico e il suo storico club che aveva già guidato tra il 2017 e il 2021 conquistando quattro salvezze consecutive, con cui ha firmato un contratto fino al termine della stagione. L’ex tecnico dell’Inter e della nazionale inglese prende il posto di Patrick Vieira, esonerato venerdì scorso, ed eredita una squadra al dodicesimo ... TAG24. Leggi su tag24 (Di martedì 21 marzo 2023) Roy, nuovo matrimonio fra il tecnico e il suo storico club che aveva già guidato tra il 2017 e il 2021 conquistando quattro salvezze consecutive, con cui ha firmato un contratto fino al termine della stagione. L’ex tecnico dell’Inter e della nazionale inglese prende il posto di, esonerato venerdì scorso, ed eredita una squadra al dodicesimo ... TAG24.

