"Piuttosto mi dimetto": Meloni a valanga, la frase che gela tutto il Senato (Di martedì 21 marzo 2023) Giorgia Meloni non usa giri di parole e di fatto manda un messaggio chiaro alle opposizioni che sbraitano in Aula in vista del Consiglio Ue a cui parteciperà il nostro premier. Le parole più incisive tirano in ballo la pessima gestione sul fronte della politica internazionale da parte del governo giallorosso guidato da Giuseppe Conte e quelle frasi con la Merkel che di certo non hanno fatto fare una bella figura al nostro Paese. E la Meloni gliele ricorda in modo elegante: "Tutti facciamo propaganda, ma io metto la faccia sulle scelte che faccio. Qualcuno ha detto che andrò in Europa a prendere ordini, lo diranno i fatti, ma rispondo a questo qualcuno che non mi vedrà mai farlo, Piuttosto preferisco dimettermi". Poi il premier ha rincarato la dose: "Non andrò mai in Europa con i toni che ha usato Conte con Angela Merkel".

