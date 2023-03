Mafia: Mattarella, 'Casal di Principe protagonista di fermento e riscatto' (Di martedì 21 marzo 2023) Casal di Principe (Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "È con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata. E che adesso è protagonista di una stagione straordinaria di fermento e di riscatto. Cari studenti, questo incontro è dedicato a voi, che siete testimoni di speranza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo a Casal di Principe, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di Mafia. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023)di(Ce), 21 mar. (Adnkronos) - "È con grande partecipazione che mi rivolgo a voi, ragazze e ragazzi, che vivete la vostra giovinezza in questa terra, in passato così duramente ferita dalla presenza della criminalità organizzata. E che adesso èdi una stagione straordinaria die di. Cari studenti, questo incontro è dedicato a voi, che siete testimoni di speranza". Lo ha affermato il Presidente della Repubblica, Sergio, intervenendo adi, nell'anniversario dell'uccisione di don Giuseppe Diana, alla celebrazione della Giornata in memoria delle vittime di

