LIVE Settimana Coppi&Bartali 2023, tappa di oggi in DIRETTA: Cavagna resiste e vince in solitaria a Riccione (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA 2A tappa DELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 15.53 Il transalpino interrompe così un digiuno che durava da un anno e mezzo, dalla cronometro a Katowice al Tour de Pologne. 15.50 Numero d’alta scuola per Remi Cavagna! Il francese resiste al ritorno del gruppo e vince la prima tappa della Settimana Internazionale Coppi e Bartali!! 15.49 Va come un treno il francese, che è vicinissimo al ritorno alla vittoria! 15.46 Mantiene Cavagna! Ultimi 3000 metri per lui!! 15.44 Cavagna entra negli ultimi 5 chilometri! Ancora 45” per lui! 15.43 Cavagna mantiene ancora 55” sul gruppo. 15.41 Siamo già negli ultimi 10 ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADELLA 2ADELLA VOLTA A CATALUNYA DALLE 14.00 15.53 Il transalpino interrompe così un digiuno che durava da un anno e mezzo, dalla cronometro a Katowice al Tour de Pologne. 15.50 Numero d’alta scuola per Remi! Il franceseal ritorno del gruppo ela primadellaInternazionale Coppi e Bartali!! 15.49 Va come un treno il francese, che è vicinissimo al ritorno alla vittoria! 15.46 Mantiene! Ultimi 3000 metri per lui!! 15.44entra negli ultimi 5 chilometri! Ancora 45” per lui! 15.43mantiene ancora 55” sul gruppo. 15.41 Siamo già negli ultimi 10 ...

