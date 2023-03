LIVE Italia-Scozia 3-0, Mondiali curling femminile 2023 in DIRETTA: avvio brillante di Stefania Constantini (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI Italia-DANIMARCA DI curling femminile DALLE ORE 09.00 19:39 Errore di Angela Romei, che arriva troppo forte sulla bocciata, portando fuori anche la stone Italiana. 19:36 In corso il terzo end. Azzurre che provano ad affollare la casa di stone rosse. 19:33 GRANDISSIMA Stefania! Precisione clamorosa dello skip azzurro, brillantemente coadiuvata da Romei e Lo Deserto. Arrivano i tre punti. Italia 3 Scozia 0. 19:30 Lieve errore di Morrison, che nel tentativo di eseguire una doppia bocciata lascia aperta una porta per i tre punti Italiani. Tiro però non banale. 19:27 Ultime due pietre per squadra di questo secondo ... Leggi su oasport (Di martedì 21 marzo 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-DANIMARCA DIDALLE ORE 09.00 19:39 Errore di Angela Romei, che arriva troppo forte sulla bocciata, portando fuori anche la stonena. 19:36 In corso il terzo end. Azzurre che provano ad affollare la casa di stone rosse. 19:33 GRANDISSIMA! Precisione clamorosa dello skip azzurro,mente coadiuvata da Romei e Lo Deserto. Arrivano i tre punti.0. 19:30 Lieve errore di Morrison, che nel tentativo di eseguire una doppia bocciata lascia aperta una porta per i tre puntini. Tiro però non banale. 19:27 Ultime due pietre per squadra di questo secondo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... bot_naps : Il famoso demente di Sith ha memato nell'ultima live di Age of Empires - Italia. - davidecurrenti : LIVE: ARBITRI, VAR, INTER, INZAGHI, CALENDARI & NAZIONALE: CHI PIU' NE HA, PIU' NE METTA. Chiacchierata a 360°.… - Relics_Live : Nuovo articolo: Paul Weller in Italia per quattro spettacoli. - PGEsportsIT_LoL : . @charlie__yay e @Tavernello5 LIVE NOW? ???? Questo vuol dire solo una cosa: stanno iniziando gli ultimi match dei… - RepubblicaAF : .@PaoloGentiloni : 'Ponte sullo Stretto e Flat tax non sono problemi dietro l'angolo: l'Italia guardi al Pnrr'. L'i… -