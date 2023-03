Le comunicazioni di Meloni al Senato alla vigilia del Consiglio europeo (Di martedì 21 marzo 2023) Alle 11.30 Giorgia Meloni è attesa al Senato per le comunicazioni in vista del Consiglio europeo che si svolgerà giovedì 23 e venerdì 24 marzo. Uno dei temi principali nell'agenda europea sarà quello dei migranti. Il governo italiano spera si possa trovare una soluzione per una gestione effettivamente comunitaria della questione migratoria, soprattutto dopo la lettera inviata dalla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai leader dei 27 in vista dell'appuntamento di giovedì e venerdì. C'è però anche il nuovo Patto di stabilità nei pensieri della presidente del Consiglio. Nei piani di Palazzo Chigi questo dovrebbe garantire maggiore flessibilità sui fondi europei. Ieri, in un colloquio telefonico, Meloni ha cercato di trovare ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 21 marzo 2023) Alle 11.30 Giorgiaè attesa alper lein vista delche si svolgerà giovedì 23 e venerdì 24 marzo. Uno dei temi principali nell'agenda europea sarà quello dei migranti. Il governo italiano spera si possa trovare una soluzione per una gestione effettivamente comunitaria della questione migratoria, soprattutto dopo la lettera inviata dpresidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ai leader dei 27 in vista dell'appuntamento di giovedì e venerdì. C'è però anche il nuovo Patto di stabilità nei pensieri della presidente del. Nei piani di Palazzo Chigi questo dovrebbe garantire maggiore flessibilità sui fondi europei. Ieri, in un colloquio telefonico,ha cercato di trovare ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Meloni verso il Consiglio Ue: 'Priorità non è il Mes': Priorità non è Mes. Con Piantedosi focus su migranti. Comuni… - hyperbros : ?????? Oggi alle 11.30, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, si recherà al Senato della Repubblica per le Comu… - Agenparl : #Consiglio europeo del 23-24 marzo, le Comunicazioni del Presidente Meloni al Senato - - SkyTG24 : #Meloni, oggi premier in Senato in vista del Consiglio europeo - rosaiaccheo : RT @lucianoghelfi: #PD, #M5s e #terzopolo presenteranno documenti distinti sull’#Ucraina nel dibattito dopo le comunicazioni della #meloni,… -