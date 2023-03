Italia U21, Baldanzi: 'Italia? La mia strada è ancora lunga' (Di martedì 21 marzo 2023) Tommaso Baldanzi, novità nell'Italia Under 21 di Paolo Nicolato, ha parlato dal ritiro azzurro ai canali ufficiali della Figc: "Indossare... Leggi su calciomercato (Di martedì 21 marzo 2023) Tommaso, novità nell'Under 21 di Paolo Nicolato, ha parlato dal ritiro azzurro ai canali ufficiali della Figc: "Indossare...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... milansette : Italia U21, Nicolato: 'Dobbiamo essere squadra in poco tempo' - Luxgraph : Baldanzi, azzurro Empoli e Italia: esordio in U21 e retroscena Fantacalcio - sportli26181512 : Italia U21, Nicolato: 'Dobbiamo essere squadra in poco tempo': (ANSA) - ROMA, 20 MAR - 'Dobbiamo esser squadra in p… - VAlessio66 : @juventusfc Ma va in U21, metre Pafundi (senza offesa chi??) con la tante e ottime prestazioni in CL e EL va in naz… - NandoPiscopo1 : @DanielsH796 Ti prendo la mia 'generazione' 91/92 Ancora oggi é considerata una delle u21 più forti dell'italia di… -