Costanzo e Mihajlovic hanno i requisiti per il Verano di Roma: Gualtieri approva. Una tomba per l’ex calciatore e una cappella per il giornalista (Di martedì 21 marzo 2023) “Abbiamo votato il primo via libera alle delibere per accogliere al Cimitero del Verano due grandi personalità di recente scomparse e molto amate dai Romani, Maurizio Costanzo e Sinisa Mihajlovic. Grazie al regolamento comunale che permette l’adozione di provvedimenti nei confronti di personalità che abbiano dato prestigio alla città, oggi la commissione capitolina Ambiente ha infatti espresso parere positivo alla concessione di due loculi provvisori, a titolo oneroso, su richiesta della famiglia”, ad affermarlo in una nota il consigliere Pd e presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri. Il sindaco Gualtieri aveva accettato le istanze avanzate dalle rispettive famiglie per ottenere la concessione di un’area per l’edificazione di una tomba (per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 21 marzo 2023) “Abbiamo votato il primo via libera alle delibere per accogliere al Cimitero deldue grandi personalità di recente scomparse e molto amate daini, Maurizioe Sinisa. Grazie al regolamento comunale che permette l’adozione di provvedimenti nei confronti di personalità che abbiano dato prestigio alla città, oggi la commissione capitolina Ambiente ha infatti espresso parere positivo alla concessione di due loculi provvisori, a titolo oneroso, su richiesta della famiglia”, ad affermarlo in una nota il consigliere Pd e presidente della commissione capitolina Ambiente Giammarco Palmieri. Il sindacoaveva accettato le istanze avanzate dalle rispettive famiglie per ottenere la concessione di un’area per l’edificazione di una(per ...

