Ascolti tv Il Commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip | chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di lunedì 20 marzo 2023

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorriereCitta : #AscoltiTv Il Commissario Ricciardi 2 e il Grande Fratello Vip, chi ha vinto ieri? Dati Auditel e share di lunedì 2… - UgoBaroni : RT @zazoomblog: Ascolti tv “Il commissario Ricciardi” in calo: persa la sfida con il Grande Fratello Vip - #Ascolti #commissario #Ricciardi… - Ely32768253 : RT @Andrea36372277: COMUNQUE IERI IL 19% DI ASCOLTI:) RAGAZZI LUNEDI' LA PROGRAMMAZIONE è LA SEGUENTE: 1. COMMISSARIO RICCIARDI RAI UNO 2.… - Andrea36372277 : COMUNQUE IERI IL 19% DI ASCOLTI:) RAGAZZI LUNEDI' LA PROGRAMMAZIONE è LA SEGUENTE: 1. COMMISSARIO RICCIARDI RAI UNO… - Gi01992 : RT @Mattiabuonocore: Continua il boom de Il Commissario Rex su Rai Premium al 3.9% col secondo episodio -

A dire il vero glidella seconda stagione finora non sono stati esaltanti. In questa seconda serie Luigi Alfredo,della Regia Questura di Napoli negli anni '30, si è aperto di più ...... subito dopo un nuovo episodio della serie tv con protagonista Lino Guanciale, Il...fa rimasta sconvolta da una brutta notizia riguardante un collega) ha ottenuto in termini di......da non perdere per i fan delRicciardi : stasera e domani andranno in onda su Rai2 le ultime due puntate della seconda stagione. A dire il vero i primi episodi hanno avuto...

Ascolti tv, Il commissario Ricciardi in calo: lo scontro con il Grande Fratello Vip Today.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Indice dei contenuti1 Il Commissario Ricciardi Serenata senza nome, regista e dove è girato2 Il Commissario Ricciardi Serenata senza nome, la trama3 Spoiler finale4 Il Commissario Ricciardi Serenata s ...