Zelensky | Mandato d' arresto per Putin punto di svolta

(Di lunedì 20 marzo 2023) (Agenzia Vista) Kiev, 20 marzo 2023 "Questa settimana ha portato un risultato legale internazionale significativo per l'Ucraina, per la giustizia. C'è und'della Corte penale internazionale per il leader della Russia, e questo è undi", le parole diin un video postato sui social. / TelegramFonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Lo ha dichiarato parlando a Soloviev Live Maria Lvova - Belova, la garante per l'Infanzia russa per la quale la Corte internazionale penale ha emesso un mandato di arresto, insieme con il presidente

