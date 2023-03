The Crown 6: il Principe William e Kate Middleton nelle prime foto dal set (Di lunedì 20 marzo 2023) prime foto dal set dell'incontro tra il Principe William e Kate Middleton a St Andrews che verrà raccontato in The Crown 6. The Crown 6, attualmente in fase di riprese a St Andrews, in Scozia, narrerà l'incontro tra il Principe William e Kate Middleton, interpretati rispettivamente da Ed McVey e Meg Bellamy. Sui social media sono spuntate le foto dal set della coppia, che si è incontrata nel 2001 mentre studiava all'Università di St Andrews. The Crown, Helena Bonham Carter: " Ora che la serie è arrivata al presente, è opportuno che si interrompa" La relazione tra William e Kate è stata seguita con entusiasmo dai ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 20 marzo 2023)dal set dell'incontro tra ila St Andrews che verrà raccontato in The6. The6, attualmente in fase di riprese a St Andrews, in Scozia, narrerà l'incontro tra il, interpretati rispettivamente da Ed McVey e Meg Bellamy. Sui social media sono spuntate ledal set della coppia, che si è incontrata nel 2001 mentre studiava all'Università di St Andrews. The, Helena Bonham Carter: " Ora che la serie è arrivata al presente, è opportuno che si interrompa" La relazione traè stata seguita con entusiasmo dai ...

