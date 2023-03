Quelle utili lezioni (dimenticate) di Einaudi e Ricossa (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel 1991 Sergio Ricossa pubblicava il bellissimo libro I grandi classici dell’economia. Cento trame nel quale presentava cento autori e le loro cento opere più significative, con l’auspicio che, come scriveva nell’introduzione, “ …fossero una guida rapida e maneggevole, che non impaurisse il guidato, ma piuttosto lo inducesse a leggere qualche classico dell’economia nel testo integrale, dopo averne assaggiato una briciola”. (Ibid – Bompiani – 1998). Anche oggi l’economia è quasi sempre sulle prima pagine dei giornali, pervade la vita di chiunque, volente o nolente. Tutti ne parlano, pochi la conoscono ed ognuno ha la propria idea di “cosa sia l’economia”. Per questo è bene che un libro come quello in parola sia più conosciuto e diffuso. Per diversi motivi, a cominciare dal fatto che è opportuno essere ben indirizzati, per poi conoscere le opere degli economisti ... Leggi su nicolaporro (Di lunedì 20 marzo 2023) Nel 1991 Sergiopubblicava il bellissimo libro I grandi classici dell’economia. Cento trame nel quale presentava cento autori e le loro cento opere più significative, con l’auspicio che, come scriveva nell’introduzione, “ …fossero una guida rapida e maneggevole, che non impaurisse il guidato, ma piuttosto lo inducesse a leggere qualche classico dell’economia nel testo integrale, dopo averne assaggiato una briciola”. (Ibid – Bompiani – 1998). Anche oggi l’economia è quasi sempre sulle prima pagine dei giornali, pervade la vita di chiunque, volente o nolente. Tutti ne parlano, pochi la conoscono ed ognuno ha la propria idea di “cosa sia l’economia”. Per questo è bene che un libro come quello in parola sia più conosciuto e diffuso. Per diversi motivi, a cominciare dal fatto che è opportuno essere ben indirizzati, per poi conoscere le opere degli economisti ...

