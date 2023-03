(Di lunedì 20 marzo 2023) Marcoto in Nazionale al posto di Ivan. Il portiere della Lazio, indisponibile per infortunio, non farà parte...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... cmdotcom : Italia, Provedel non ce la fa: #Mancini convoca #Carnesecchi - CalcioPillole : Roberto #Mancini ha deciso di convocare Marco #Carnesecchi al posto dell'influenzato #Provedel. - Fprime86 : RT @SkySport: ULTIM'ORA #ITALIA #Provedel sarà indisponibile: al suo posto arriva #Carnesecchi dall'#Under21 #SkySport #Nazionale - SkySport : ULTIM'ORA #ITALIA #Provedel sarà indisponibile: al suo posto arriva #Carnesecchi dall'#Under21 #SkySport #Nazionale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: ITALIA - Provedel indisponibile, Mancini convoca Carnesecchi in attesa degli esami di Dimarco e Chiesa -

Commenta per primo Cambiamenti in lista per l'di Roberto Mancini . Ivannon ce la fa ed è costretto a dare forfait per il problema influenzale accusato ieri. Al suo posto è stato convocato il portiere della Cremonese, Marco ...ROMA - Ivannon va in Nazionale . Il portiere della Lazio, da giorni alle prese con la febbre, alza bandiera bianca dopo aver stretto i denti per il derby. Le sue condizioni da un paio di giorni non ...30 convocati dal CT Mancini in vista dell'esordio dell'nel girone, giovedì 23 marzo con l'Inghilterra a Napoli, e della successiva trasferta a Malta,... Alex Meret (Napoli), Ivan(Lazio).

Italia, Provedel non ce la fa: Mancini convoca Carnesecchi Fantacalcio ®

Ultime da Coverciano dove l'Italia di Roberto Mancini ha iniziato il suo ritiro ... Dimarco invece ha svolto gli esami ma dovrebbe restare. Provedel sarà sostituito con Carnesecchi ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...