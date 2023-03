Domenica In | Mara Venier spiazza tutti con una dichiarazione su Albano | È proprio un disgraziato

(Di lunedì 20 marzo 2023) In occasione della festa del papà,invita alcuni padri famosi nella sua trasmissione,In: lante suLa conduttrice di Rai 1 come ogniha tenuto compagnia a tantissimi telespettatori.esordisce nel mondo dello spettacolo come attrice, ma il suo vero talento è il contatto con il pubblico. Le sue interviste sono decisamente diverse da quelle degli altri colleghi:con i suoi ospiti ride, si commuove e riesce anche a stuzzicare con qualche domandina scomoda. Anche Maurizio Costanzo ha spesso accettato il suo invito in trasmissione in quanto apprezzava molto il suo modo di interagire anche con il pubblico durante le interviste dei suoi illustri ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitcultura : Vittorio Sgarbi choc a Domenica In: «Le ragazze del 2000? Tutte tr***e». Gelo in studio, Mara Venier furiosa - arays74 : RT @RaiNews: Ospite di Mara Venier a Domenica in, Vittorio Sgarbi, in compagnia di Evelina e Alba, ha “invitatole le figlie a sposare un uo… - RaiNews : Ospite di Mara Venier a Domenica in, Vittorio Sgarbi, in compagnia di Evelina e Alba, ha “invitatole le figlie a sp… - Saratax7 : @GiorgiaMeloni Bell’esempio di famiglia tradizionale. Rampelli cosa ne pensa di questo papà? - zazoomblog : Domenica In: Pessima Figura In Diretta per Sgarbi e Mara Venier! - #Domenica #Pessima #Figura #Diretta… -

... "Quelle Brave Ragazze" di Sandra Milo,Maionchi e Marisa Laurito visitano Marrakech, la "Las Vegas d'Africa". In attesa del prossimo appuntamento, ognialle 21.15 su Sky Uno e in ...Battuta infelice e volgare di Vittorio Sgarbi ain, programma di Rai Uno condotto daVenier in cui è stato ospite con le figlie Evelina e Alba durante la puntata del 19 marzo. Sgarbi travolto dalle critiche . Le battute infelici di ...Ospite aIn , trasmissione in onda su Rai 1, Enzo Ghinazzi, in arte Pupo , torna a parlare dei ... Intervistato daVenier , Pupo fa un bilancio della sua vita e definisce come ultra - ...

Domenica In, anticipazioni della 27esima puntata: ospiti per la Festa del papà Pupo, Sgarbi e Albano La Gazzetta dello Sport

Vittorio Sgarbi, ospite a Domenica In insieme alle due figlie, ha voluto fare una "battuta" parecchio infelice e volgare.Battuta infelice e volgare di Vittorio Sgarbi a Domenica in, programma di Rai Uno condotto da Mara Venier in cui è stato ospite con le figlie Evelina e Alba durante la puntata del 19 marzo. Il critico ...