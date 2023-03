ATP Miami 2023, il sorteggio degli italiani: Sinner potrebbe ritrovare Alcaraz in semifinale, a Berrettini poteva andare peggio (Di lunedì 20 marzo 2023) Giorno di sorteggio a Miami per il tabellone principale del Masters1000 in Florida. Il Sunshine Double si completa con il secondo torneo negli States e attualmente nel main draw sono cinque gli azzurri presenti, in attesa delle qualificazioni. Jannik Sinner, Lorenzo Musetti, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini gli alfieri del Bel Paese. Sinner, testa di serie n.10 e inserito nella parte alta, inizierà dal secondo turno e incontrerà il vincente tra un qualificato e il serbo Laslo Djere. A seguire ci potrebbe essere un derby contro Fabio Fognini (esordio con il francese Constant Lestienne) o, molto più probabilmente, l’incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov. In ottavi si prospetta l’incrocio con il russo Andrey Rublev, prima delle sfide possibili contro uno tra Alexander ... Leggi su oasport (Di lunedì 20 marzo 2023) Giorno diper il tabellone principale del Masters1000 in Florida. Il Sunshine Double si completa con il secondo torneo negli States e attualmente nel main draw sono cinque gli azzurri presenti, in attesa delle qualificazioni. Jannik, Lorenzo Musetti, Matteo, Lorenzo Sonego e Fabio Fognini gli alfieri del Bel Paese., testa di serie n.10 e inserito nella parte alta, inizierà dal secondo turno e incontrerà il vincente tra un qualificato e il serbo Laslo Djere. A seguire ciessere un derby contro Fabio Fognini (esordio con il francese Constant Lestienne) o, molto più probabilmente, l’incrocio con il bulgaro Grigor Dimitrov. In ottavi si prospetta l’incrocio con il russo Andrey Rublev, prima delle sfide possibili contro uno tra Alexander ...

