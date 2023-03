19 Marzo 2023 – La Polonia pronta ad entrare in guerra contro la Russia Biden chiede a Netanyahu compromesso su riforma sistema giudiziario

Leggi su strumentipolitici

(Di lunedì 20 marzo 2023) Se l’Ucraina perderà lalasarà costretta anel conflitto. Lo ha affermato l’ambasciatore polacco in Francia, Jan Emeric Roschyszewski, in onda sul canale televisivo francese Lci. “Se l’Ucraina non riuscirà a difendere la propria indipendenza, non avremo altra scelta chenel conflitto“, ha detto Roschyszewski. Il presidente degli Stati Uniti Joeha invitato il primo ministro israeliano Benjamina raggiungere un “” sulla suaversadelisraeliano, ha dichiarato la Casa Bianca in un comunicato. Il leader nordcoreano Kim Jong-Un ha condotto due giorni di esercitazioni militari “simulando un contrattacco nucleare”, ...