Mara Venier si dissocia da Sgarbi a Domenica In: gaffe e volgarità sulle donne (Di domenica 19 marzo 2023) Pomeriggio di festa decisamente movimentato sulle reti Rai con Lucia Annunziata esplosiva contro la ministra Roccella in diretta ("Fate queste leggi, ca**o!"), la pesante gaffe di Claudio Lippi a Da Noi... A Ruota Libera contro una persona del pubblico (per metà brasiliano, definito "primate" per la sua capigliatura) e Vittorio Sgarbi a Domenica In. Il sottosegretario alla cultura nel governo Meloni è stato ospite di Mara Venier insieme alle due figlie, Alba ed Evelina, nate da due relazioni fugaci. Nel bel mezzo dell'intervista dai toni ironici, Sgarbi si è prestato a rispondere a delle domande che riguardavano le sue figlie ma qualcosa è andato storto. Dopo che Alba ha precisato che con Evelina hanno un anno e due mesi di differenza d'età, una serie di uscite di ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 19 marzo 2023) Pomeriggio di festa decisamente movimentatoreti Rai con Lucia Annunziata esplosiva contro la ministra Roccella in diretta ("Fate queste leggi, ca**o!"), la pesantedi Claudio Lippi a Da Noi... A Ruota Libera contro una persona del pubblico (per metà brasiliano, definito "primate" per la sua capigliatura) e VittorioIn. Il sottosegretario alla cultura nel governo Meloni è stato ospite diinsieme alle due figlie, Alba ed Evelina, nate da due relazioni fugaci. Nel bel mezzo dell'intervista dai toni ironici,si è prestato a rispondere a delle domande che riguardavano le sue figlie ma qualcosa è andato storto. Dopo che Alba ha precisato che con Evelina hanno un anno e due mesi di differenza d'età, una serie di uscite di ...

