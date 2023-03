Giaele De Donà, il fratello Matthias si espone su Sonia Bruganelli: “Perchè fa così?” (Di domenica 19 marzo 2023) . Ecco le sue dichiarazioni Giaele De Donà è entrato al Grande fratello Vip lo scorso settembre e continua con successo a viversi la sua esperienza all’interno della Casa. La giovane modella è seguitissima ed amatissima da tantissime generazioni che quotidianamente in ogni televoto l’hanno salvata e supportata. Giaele attualmente si trova ad un passo dalla finale che si terrà lunedì 3 aprile in prima serata su Canale 5. Leggi anche –> Daniele Dal Moro non sarà in studio e lancia una promessa: “Racconterò tutta la verità” Le parole del fratello della gieffina… Nelle ultime ore Matthias il fratello di Giaele si è esposto su un comportamento inaspettato dell’opinionista Sonia Bruganelli. Il fratello della gieffina ha ... Leggi su 361magazine (Di domenica 19 marzo 2023) . Ecco le sue dichiarazioniDeè entrato al GrandeVip lo scorso settembre e continua con successo a viversi la sua esperienza all’interno della Casa. La giovane modella è seguitissima ed amatissima da tantissime generazioni che quotidianamente in ogni televoto l’hanno salvata e supportata.attualmente si trova ad un passo dalla finale che si terrà lunedì 3 aprile in prima serata su Canale 5. Leggi anche –> Daniele Dal Moro non sarà in studio e lancia una promessa: “Racconterò tutta la verità” Le parole deldella gieffina… Nelle ultime oreildisi è esposto su un comportamento inaspettato dell’opinionista Sonia. Ildella gieffina ha ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... nennatedde1 : @Sly05050111 @il_de_dona Se arriva alla finale è perché ha ricevuto più voti degli altri, quindi datevi da fare e p… - beba87644261 : @il_de_dona Bellissima Giaele spero che anche lei arrivi in finale. È una ragazza dolcissima. Forza ????. - il_de_dona : RT @Manuel02551: ??Daily reminder per noi #gioiellers e tutti I fandom che ci stanno aiutando! Giaele in finale! Dobbiamo impegnarci per por… - Antar3s24 : @Manu_Dolphin @il_de_dona Wow ti deve interessare davvero tanto Giaele più di quanto credi per ricordarti tutte que… - fedep2015 : RT @ssaraexposs: Forza raga! Tutti compatti a mandare in finale Donna Giaele De Doná! #incorvassi -

Antonella Fiordelisi, stoccata a Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi: 'L'unica coppia che si ama siamo io e il mio Edoardo' E lo dimostra, ancor di più, quanto affermato dalla vippona Fiordelisi nelle ultime ore, insieme agli altri concorrenti della Casa, Luca Onestini e Giaele De Donà . L'ex schermitrice ha espresso la ... Antonino Spinalbese spezza il cuore ai Gin Tonic - Ecco chi è la sua nuova fiamma Ma nel corso della sua esperienza al Grande Fratello VIP l'hair stylist nato a Torre del Greco e cresciuto a La Spezia ha avuto modo di avvicinarsi anche a Giaele De Donà (in molti ricorderanno i ... Grande Fratello VIP, Micol Incorvaia è la seconda finalista Micol Incorvaia è la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello VIP, al televoto Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon, Giaele De Donà e Milena Miconi Giovedì 16 marzo Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello VIP . Il padrone di casa ha rivelato la decisione del pubblico di mandare in finale ... E lo dimostra, ancor di più, quanto affermato dalla vippona Fiordelisi nelle ultime ore, insieme agli altri concorrenti della Casa, Luca Onestini eDe. L'ex schermitrice ha espresso la ...Ma nel corso della sua esperienza al Grande Fratello VIP l'hair stylist nato a Torre del Greco e cresciuto a La Spezia ha avuto modo di avvicinarsi anche aDe(in molti ricorderanno i ...Micol Incorvaia è la seconda finalista della settima edizione del Grande Fratello VIP, al televoto Antonella Fiordelisi, Nikita Pelizon,Dee Milena Miconi Giovedì 16 marzo Alfonso Signorini ha condotto una nuova puntata del Grande Fratello VIP . Il padrone di casa ha rivelato la decisione del pubblico di mandare in finale ... Giaele De Donà, il rapporto con la mamma affetta da ictus: “Non ci ... Tag24