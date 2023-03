Trump: “Stanno per arrestarmi, ma ora mi riprendo gli Usa” (Di sabato 18 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump prevede di essere arrestato martedì 21 marzo. E lo fa citando quelle che definisce “fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan“. Una previsione alla quale, su Truth, il social media che lui stesso ha creato come alternativa a Twitter, Trump fa seguire un appello. “Manifestiamo – dice – riprendiamoci il paese“. L’ex presidente degli Usa, Donald Trump. Foto Ansa/Epa Jim Lo SclazoIl caso a cui fa riferimento Trump, e per il quale scrive “mi arresteranno questo martedì“, è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione. Il post di Trump, che riporta alla mente i suoi appelli prima dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, ha ... Leggi su velvetmag (Di sabato 18 marzo 2023) L’ex presidente degli Stati Uniti Donaldprevede di essere arrestato martedì 21 marzo. E lo fa citando quelle che definisce “fughe di notizie illegali dal corrotto ufficio del procuratore di Manhattan“. Una previsione alla quale, su Truth, il social media che lui stesso ha creato come alternativa a Twitter,fa seguire un appello. “Manifestiamo – dice – riprendiamoci il paese“. L’ex presidente degli Usa, Donald. Foto Ansa/Epa Jim Lo SclazoIl caso a cui fa riferimento, e per il quale scrive “mi arresteranno questo martedì“, è quello relativo al presunto pagamento di 130mila dollari all’ex pornostar Stormy Daniels per comprarne il silenzio sulla loro passata relazione. Il post di, che riporta alla mente i suoi appelli prima dell’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021, ha ...

