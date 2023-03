Roma, controlli rafforzati alla Stazione Termini: la direttiva di Piantedosi per la sicurezza (Di sabato 18 marzo 2023) Roma. sicurezza è certamente una delle parole chiave della destra la Governo, e intensificare le attività di controllo nelle zone più sensibili, soprattutto quelle adiacenti alle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Milano diventa una priorità. Roma, massacra di botte l’ex compagna fuori la Caritas: arrestato clochard La stretta sui controlli, la direttiva da Piantedosi Questa, infatti, è l’indicazione contenuta in una direttiva inviata dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e inoltrata nelle ultime ore ai prefetti delle tre città per assicurare “una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia” e quindi garantire “una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 18 marzo 2023)è certamente una delle parole chiave della destra la Governo, e intensificare le attività di controllo nelle zone più sensibili, soprattutto quelle adiacenti alle stazioni ferroviarie di, Napoli e Milano diventa una priorità., massacra di botte l’ex compagna fuori la Caritas: arrestato clochard La stretta sui, ladaQuesta, infatti, è l’indicazione contenuta in unainviata dal ministro dell’Interno, Matteo, e inoltrata nelle ultime ore ai prefetti delle tre città per assicurare “una presenza rafforzata e visibile delle forze di polizia” e quindi garantire “una più efficace risposta al bisogno di protezione in zone dove la percezione di ...

Piantedosi, controlli rafforzati a Roma, Milano e Napoli Intensificare le attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Milano. È l'indicazione contenuta in una direttiva inviata dal ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ai prefetti delle tre città per assicurare "una presenza rafforzata e visibile ... La stazione Termini nel mirino del ministero: la direttiva di Piantedosi al prefetto ... cui si sono aggiunti 906 appartenenti alle polizie municipali di Roma, Milano e Napoli e 687 ... I controlli hanno riguardato anche 11.197 veicoli e 2.534 esercizi pubblici, ove sono stati individuati ... Viminale: più controlli nelle stazioni 16.36 Viminale: più controlli nelle stazioni L'intensificazione delle attività di controllo nelle zone adiacenti alle stazioni ferroviarie di Roma, Napoli e Milano è al centro di una direttiva diramata ai Prefetti dal ...