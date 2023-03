Reggina | rischio penalizzazione in seguito al caso stipendi

(Di sabato 18 marzo 2023) La procura federale della FIGC ha trasmesso oggi gli atti di conclusione indagine allae ai legali rappresentanti, all’epoca dei fatti Marcello Maria Orione Cardona e Paolo Castaldi, per due procedimenti relativi alle segnalazioni Covisoc in ordine al mancato pagamento in favore di diversi tesserati della società calabrese degli emolumenti di novembre e dicembre 2022, previsti entro il termine del 16 febbraio 2023, e al mancato versamento delle ritenute Irpef relative alle stesse mensilità entro lo stesso termine. Da tali comportamenti, nella comunicazione della procura federale, emergerebbe la responsabilità diretta dellaper i comportamenti dei propri dirigenti e una responsabilità propria della società. La, attualmente settima in serie B, va verso il deferimento e rischia sanzioni, non esclusa una ...

Successo rotondo per il Cagliari che rifila il poker alla Reggina al Granillo e si candida per un posto nei playoff.

Filippo Inzaghi, tecnico della Reggina, ha parlato in sala stampa dopo la sconfitta casalinga sul Cagliari: "Oggi non ci sono scusanti, avevamo riposato, abbiamo avuto i tifosi dalla nostra parte, ...Il controllo e l’eleganza anche dopo una pesante ed esaltante vittoria come quella ottenuta dal suo Cagliari sul campo della Reggina. Nel corso della disamina ... a domanda precisa sul rischio di ...