Napoli arrivato in Hotel a Torino, bagno di folla: cosa stanno urlando i tifosi (VIDEO) (Di sabato 18 marzo 2023) Il Napoli non è mai solo, anche in trasferta sono sempre centinaia, se non migliaia, i tifosi che accompagnano la squadra azzurra, a prescindere da dove si giochi. Anche in questo caso i supporters hanno accolto in massa la squadra di mister Spalletti. Cori per i calciatori Appena arrivato a Torino, nell’Hotel che ospite la squadra, l’Air Palace Hotel, la squadra azzurra è stata accolta da un bagno di folla. Centinaia di tifosi hanno atteso all’esterno della struttura e all’arrivo dei propri beniamini hanno intonato il coro che sta regalando le maggiori soddisfazioni alla tifoseria: “E se ne va, la capolista se ne va“. Acclamato anche Tommaso Starace Acclamati i calciatori, ma a sorpresa anche lo storico magazziniere ... Leggi su spazionapoli (Di sabato 18 marzo 2023) Ilnon è mai solo, anche in trasferta sono sempre centinaia, se non migliaia, iche accompagnano la squadra azzurra, a prescindere da dove si giochi. Anche in questo caso i supporters hanno accolto in massa la squadra di mister Spalletti. Cori per i calciatori Appena, nell’che ospite la squadra, l’Air Palace, la squadra azzurra è stata accolta da undi. Centinaia dihanno atteso all’esterno della struttura e all’arrivo dei propri beniamini hanno intonato il coro che sta regalando le maggiori soddisfazioni alla tifoseria: “E se ne va, la capolista se ne va“. Acclamato anche Tommaso Starace Acclamati i calciatori, ma a sorpresa anche lo storico magazziniere ...

