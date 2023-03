Famiglie Arcobaleno, l’ex di Berlusconi: Schlein mi piace molto, a Meloni dico basta scontri (Di sabato 18 marzo 2023) “La Schlein mi piace molto come persona e come donna perche’ e’ una combattente. Alla Meloni non chiediamo scontri, e’ venuto il momento di smetterla con questi scontri tra destra e sinistra perche’ i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgia Meloni e di sua figlia. Dovrebbe riflettere perche’ non e’ una guerriglia tra chi e’ omosessuale ed etero”. Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi e moglie di Paola Turci, a margine della manifestazione in Piazza della Scala a Milano, organizzata da Famiglie Arcobaleno, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay, dopo lo stop imposto al Comune alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 18 marzo 2023) “Lamicome persona e come donna perche’ e’ una combattente. Allanon chiediamo, e’ venuto il momento di smetterla con questitra destra e sinistra perche’ i diritti civili sono i diritti di tutti, anche di Giorgiae di sua figlia. Dovrebbe riflettere perche’ non e’ una guerriglia tra chi e’ omosessuale ed etero”. Lo ha detto Francesca Pascale, ex compagna di Silvioe moglie di Paola Turci, a margine della manifestazione in Piazza della Scala a Milano, organizzata da, I Sentinelli di Milano e CIG Arcigay, dopo lo stop imposto al Comune alla registrazione dei figli di coppie omogenitoriali. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

