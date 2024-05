Milena Santirocco - proseguono senza sosta le ricerche della donna scomparsa in Abruzzo

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di sabato 4 maggio 2024) Ledi, la maestra di ballo e di fitness di 54 anni originaria di Lanciano, indomenica scorsa a Torino di Sangro, in provincia di Chieti, si spostano a Casalbordino, vicino Vasto. I partecipanti al tavolo tecnico di ieri sera in Prefettura hanno deciso di spostare la base operativa più a sud, da dove sono arrivate diverse segnalazioni, anche all'associazione nazionale Penelope che sostiene i familiari e gli amici delle persone scomparse dal 2006. L'associazione ha fatto presente di non tenere conto del giubbetto rosso indossato da, visto che laera vestita in modo sportivo.