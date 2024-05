Verona Fiorentina - Baroni | Recuperati due titolari per la Fiorentina Vi svelo alcune mosse

(Di sabato 4 maggio 2024) Marco, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa di vari argomenti riguardanti la sfida contro laIlsi appresta ad ospitare la. Marco, tecnico degli scaligeri, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della partita di domenica alle 15:00 con la Viola. Ecco le sue parole. GENOA – «Serve

Il Verona a caccia di punti per continuare a tenere la zona retrocessione a debita distanza. Gli scaligeri intenzionati a sfruttare gli ultimi quattro turni contro un Torino ormai senza obiettivi di classifica, la Salernitana retrocessa e l’Inter campione per tagliare il traguardo, cominciando... Continua a leggere>>

Verona-Fiorentina è una partita della trentacinquesima giornata di Serie A e si gioca domenica alle 15:00: probabili formazioni , pronostici , diretta tv, streaming . Sono stati due illustri ex come Tudor e Zaccagni, una settimana fa, ad infliggere la terza sconfitta nelle ultime sei partite al ... Continua a leggere>>

Marco Baroni ha parlato in conferenza stampa alla vigilia di Verona-Fiorentina , match valido per il 35° turno della Serie A 2023/2024 in programma domani al “Bentegodi”. “Dobbiamo giocare con energia ed entusiasmo , senza paura – spiega il tecnico degli scaligeri – Sappiamo di affrontare una ... Continua a leggere>>

Hellas verona – fiorentina: cronaca diretta live e risultato in tempo reale - La partita Hellas verona - fiorentina di Domenica 5 maggio 2024 in diretta: formazioni e cronaca con tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming la gara valida per la 35ma giornata di Seri ... Continua a leggere>>

Calcio: Baroni "Fatto tanto ma ora la parte più difficile" - E ancora, sulla fiorentina: "È una squadra che gioca bene, fa un calcio moderno, offensivo, dinamico, è una squadra che ti mette in difficoltà - ha spiegato Baroni - Ma il verona, con grande rispetto ... Continua a leggere>>

fiorentina, i convocati di Italiano per verona: prima volta per Fortini - L’allenatore della fiorentina, Vincenzo Italiano ha diramato la lista dei convocati per la gara contro l’Hellas verona. Out il solo Sottil, presenti i giovani Caprini e Fortini. Questo l’elenco ... Continua a leggere>>