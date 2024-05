Star Wars | La guida a tutte le prossime Serie TV live-action in arrivo su Disney+

Il 4 maggio 2024 – per lo Star Wars Day – è uscita su Disney+ Tales of the Empire , la nuova serie animata antologica della Galassia lontana lontana. Due storie - per sei puntate in totale – nel lato oscuro e nei meandri dell’Impero Galattico per raccontare le vite di Morgan Elsbeth e Barriss... Continua a leggere>>

“May the 4th be with you“, la frase attorno a cui ruota tutto lo Star Wars Day (auguri se lo celebrate) non nasce da un’intuizione Jedi, ma dai conservatori inglesi. E da Margaret Thatcher. Vediamo come. In principio fu “May the force be with you“. Ovvero, “Che la Forza sia con te“, la battuta più ... Continua a leggere>>