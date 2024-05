Anniversario Scudetto Napoli - Simeone e Juan Jesus fanno commuovere i tifosi | avete visto? – FOTO

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di sabato 4 maggio 2024) Un anno fa, il 4 maggio 2023, ilvinceva il terzodella sua storia: i calciatori ricordano la magica notte attraverso i social Oggi non è un giorno qualunque per idel. È infatti il primodel terzoazzurro. Il 4 maggio 2023 ildi Spalletti ottenne il punto decisivo, grazie al pareggio maturato in Friuli, per far sì che la vittoria del tanto atteso (ben 33 anni) tricolore divenisse matematica. A decidere quel match fu la rete di Osimhen, all’inizio del secondo tempo. Da quel momento in poi idelhanno cominciato a scendere in strada per festeggiare. L’impresa degli uomini di Spalletti non ha avuto poi il seguito sperato, a causa della deludente stagione corrente. ...