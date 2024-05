Lapidarium vandalizzato - Pd | Opera senza vigilanza e videosorveglianza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 4 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiRiceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma del gruppo consiliare del Pd. “Siamo alle solite. Il, posto accanto al Monumento Simbolo di Benevento è stato. Uno schema purtroppo ricorrente nelle dinamiche cittadine: si installa un’, una suppellettile, un decoro e bastano pochi giorni o in alcuni casi poche ore per vederla vandalizzata.E in questo caso si colpisce un’per cui, ricordiamo, era stato annunciato pure un sofisticato programma di sorveglianza a prova di professionisti del crimine, e poi bastano semplici vandali, probabilmente ragazzini, per arrecare danno.Sì perché non solo non c’è il sofisticato sistema di sorveglianza, ma da quanto sembra non funzionano neppure le telecamere in zona.Eppure proprio l’opposizione negli incontri in commissione ha ...