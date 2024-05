A Troyes i tifosi contro il City Group | stanno finendo in Serie C - bloccano la partita VIDEO

(Di sabato 4 maggio 2024) Il match di Ligue 2 (B francese) trae Valenciennes è stato interrotto (poi sospeso) a pochi minuti dalla fine per il lancio di fumogeni in campo da parte deideldelilIl club appartiene al, di cui fanno parte, oltre a Manchester: Girona, Palermo, New York, Melbourne, Torque, Lommel, Mumbaie Bahia. La protesta deiera propriol’azienda sportiva, poiché il club francese rischia clamorosamente di andare inC dopo la retrocessione dalla Ligue 1 dello scorso ...

2024-05-03 23:01:00 Amici di JustCalcio.com, vi segnaliamo l’ultima notizia a tema arrivata da Calciomercato.com: Troyes -Valenciennes, gara di Ligue 2 delicata per via della posizione di classifica dei locali, è stata interrotta a pochi minuti dalla fine per disordini in campo. Il risultato era ... Continua a leggere>>

episodio clamoroso in Troyes-Valenciennes , match di Ligue 2, match sospeso per lancio di fumogeni in campo episodio clamoroso in Troyes-Valenciennes , match di Ligue 2, match sospeso per lancio di fumogeni in campo. ? ??????????? ! Des joueurs de Troyes re-balancent les fumigènes reçus sur leurs ... Continua a leggere>>

Momenti di Follia nel corso di Troyes-Valenciennes , sfida valevole per la Ligue 2 francese. Nei minuti finali della gara è montata la protesta dei tifosi che hanno fatto partire un fitto lancio di fumogeni in campo . I calciatori hanno risposto e la situazione è degenerata. A due minuti dalla fine, ... Continua a leggere>>

City Group, disastro troyes. tifosi furiosi: «Stiamo affondando» - Serata da incubo per il troyes soprattutto per quanto successo sul finale del match pareggiato, ma non concluso, contro il Valenciennes. I tifosi della squadra francese, appartenente alla galassia Cit ... Continua a leggere>>

Clamoroso in Francia, i giocatori furiosi rilanciano i fumogeni ai tifosi - La partita tra troyes e Valenciennes è stata sospesa a un minuto più recupero dalla fine per il lancio di fumogeni in campo da parte dei tifosi dei padroni di casa. In risposta, i giocatori del troyes ... Continua a leggere>>

Grande tensione nel corso della partita di Ligue 2: pesante contestazione dei tifosi di casa - Follia nel corso della partita troyes-Valenciennes di Ligue 2: lancio di fumogeni tra tifosi e calciatori nel corso del match ... Continua a leggere>>