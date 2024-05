La mia avventura finisce qui Il paradiso delle signore - lo storico protagonista lascia la serie tv Rai

(Di sabato 4 maggio 2024) Notizia molto triste per il pubblico de Il. Unhato latelevisiva dopo tanti anni. L’annuncio lo ha fatto lo stesso attore, durante la sua ospitata a La vita in diretta. Davanti ad Alberto Matano ha comunicato dunque la sua scelta di mollare e ha anche spiegato le ragioni che lo hanno portato a prendere questa decisione sofferta. Ilperde uno degli elementi più rilevanti, infatti ilhato ladopo ben 9 anni. Queste le sue parole in diretta: “Per me è stato un bel viaggio, otto stagioni, è stato un sogno ad occhi aperti. Un’esperienza fantastica, un viaggio lunghissimo accompagnato da ...

