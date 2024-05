A scuola di scrittura creativa rap | in cattedra il rapper Tenpo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 4 maggio 2024) Greve in Chianti (Firenze), 04 maggio 2024 – Marco “” Lombardo sale inper il laboratorio di “" del progetto Sampei. L’8 maggio alla casa del Popolo di Greve in Chianti dalle 16 comincerà il primo di tre incontri per tutti i giovani appassionati di musica e cultura urban. Nella prima parte del laboratorio, i partecipanti avranno l'opportunità di immergersi nella storia e nell'essenza della cultura Hip Hop, esplorando le sue radici e comprendendo il suo impatto sociale. Successivamente, il focus si sposterà sul mondo del rap, della metrica e delle performance live, offrendo agli aspiranti artisti gli strumenti necessari per esprimere la propria creatività in modo autentico e coinvolgente. Gli incontri successivi del percorso formativo gratuito, previsti per venerdì 10 e mercoledì 15 ...