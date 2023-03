Indian Wells, Alcaraz, Medvedev, Sinner, Tiafoe: prove tecniche del tennis che verrà (Di venerdì 17 marzo 2023) Quando alle semifinali di un Mille non ci sono i primi quattro del mondo è già una notizia. Da Indian Wells primo torneo non Slam importante della stagione le notizie che arrivano sono davvero tante. Vediamo quali ad un passo dalle semifinali che andranno in scena da questa notte Sinner: contro Alcaraz e Medvedev contro Tiafoe. E scopriamo cosa dicono i bookmakers per il titolo finale del BNP Paribas Open tennis Tournament. Dopo il primo Slam 2023 che ha incoronato ancora una volta lui Novak Djokovic la stagione dei Mille che parte come sempre sotto il sole della California vedrà in scena da questa notte italiana ad Indian Wells delle semifinali per certi versi a sorpresa: Alcaraz vs Sinner e ... Leggi su velvetmag (Di venerdì 17 marzo 2023) Quando alle semifinali di un Mille non ci sono i primi quattro del mondo è già una notizia. Daprimo torneo non Slam importante della stagione le notizie che arrivano sono davvero tante. Vediamo quali ad un passo dalle semifinali che andranno in scena da questa notte: controcontro. E scopriamo cosa dicono i bookmakers per il titolo finale del BNP Paribas OpenTournament. Dopo il primo Slam 2023 che ha incoronato ancora una volta lui Novak Djokovic la stagione dei Mille che parte come sempre sotto il sole della California vedrà in scena da questa notte italiana addelle semifinali per certi versi a sorpresa:vse ...

