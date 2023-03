Il doppio binario di Schlein per logorare il governo (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Diritti civili e diritti sociali: sono i due pilastri su cui Elly Schlein vuole costruire l'opposizione al governo Meloni, in Parlamento e nel Paese. Da una parte la battaglia parlamentare sul salario minimo. Dall'altra la battaglia nelle piazze per i diritti delle famiglie omogenitoriali. Schlein ha infatti annunciato che sabato sarà assieme al Partito Democratico a Milano, davanti alla sede della Prefettura, per protestare contro la decisione del governo di bloccare le trascrizioni dei figli nati da famiglie omogenitoriali. A promuovere il presidio è il Pd milanese, mentre l'organizzazione è delle associazioni Lgbt+, tra cui Sentinelli e Arcigay. "Una mobilitazione necessaria" "Una mobilitazione necessaria che non può essere rimandata perchè la pressione politica di questo governo sulle ... Leggi su agi (Di venerdì 17 marzo 2023) AGI - Diritti civili e diritti sociali: sono i due pilastri su cui Ellyvuole costruire l'opposizione alMeloni, in Parlamento e nel Paese. Da una parte la battaglia parlamentare sul salario minimo. Dall'altra la battaglia nelle piazze per i diritti delle famiglie omogenitoriali.ha infatti annunciato che sabato sarà assieme al Partito Democratico a Milano, davanti alla sede della Prefettura, per protestare contro la decisione deldi bloccare le trascrizioni dei figli nati da famiglie omogenitoriali. A promuovere il presidio è il Pd milanese, mentre l'organizzazione è delle associazioni Lgbt+, tra cui Sentinelli e Arcigay. "Una mobilitazione necessaria" "Una mobilitazione necessaria che non può essere rimandata perchè la pressione politica di questosulle ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ElenaPerfetto4 : RT @RitaCarmen52: @BimbePeppe Da Palermo con furore...dico a gran voce: 'Non lo voglio il ponte??Voglio le autostrade percorribili e il bin… - cdghietta : Questa frase giustifica: eliminazione dei palestinesi. Se non ci fosse il famoso doppio binario la CPI avrebbe emes… - gianmarino26 : @LucaBizzarri Va be'dopo tutti questi anni il doppio binario, l'elettrificazione della rete ferroviaria sono stati… - LuNa27232576 : @Lucawooly Ma perché questa gente pretende di dirci cosa pensare? Come si permette, con la sua miopia ed il suo doppio binario? - flatlinejade : @Essenzialia manco abbiamo il doppio binario figuriamoci l’alta velocità ?????? per non parlare dell’odissea del traghetto -