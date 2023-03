Il Centro Rai di Torino è a rischio chiusura | dopo l’Eurovision il nulla

Leggi su tvzoom

(Di venerdì 17 marzo 2023) Rai, il desertoEurovision “Ilè a” La Repubblica –, di Federica Cravero, pag. 2 Si vedono grossi pezzi che cadono e solo piccoli rattoppi che arrivano aldi produzione Rai di via Verdi. Sono mesi che Cgil, Cisl e Uil denunciano la marginalizzazione della sede torinese, dove lavorano un po’ meno di mille persone tra ildi produzione tv di via Verdi, l’orchestra sinfonica e il polo di via Cavalli dove ci sono gli uffici amministrativi, finanziari, Ict e ilricerche. Ora delle loro preoccupazioni si sono fatti carico il sindaco diStefano Lo Russo e il presidente della Regione Alberto Cirio, che hanno indirizzato una lettera all’ad della Rai Carlo Fuortes chiedendo un incontro a ...