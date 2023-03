Calciomercato, dalla Spagna: il Real Madrid pensa a Lukaku come vice-Benzema (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Real Madrid avrebbe messo gli occhi su Romelu Lukaku. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net, spiegando come i Blancos siano alla ricerca di un vice-Benzema e uno dei profili ideali sarebbe proprio quello del belga. L’attaccante è attualmente all’Inter, ma a fine stagione farà ritorno al Chelsea, club che detiene il suo cartellino. Se un suo futuro con la maglia dei Blues appare improbabile, non è invece da escludere un suo approdo in Spagna, con il Real pronto a scommettere ancora su di lui nonostante le difficoltà nelle ultime stagioni. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilavrebbe messo gli occhi su Romelu. Lo riporta il sito spagnolo fichajes.net, spiegandoi Blancos siano alla ricerca di une uno dei profili ideali sarebbe proprio quello del belga. L’attaccante è attualmente all’Inter, ma a fine stagione farà ritorno al Chelsea, club che detiene il suo cartellino. Se un suo futuro con la maglia dei Blues appare improbabile, non è invece da escludere un suo approdo in, con ilpronto a scommettere ancora su di lui nonostante le difficoltà nelle ultime stagioni. SportFace.

