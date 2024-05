Tiro a segno - CdM Baku 2024 | Kim Yeji s’impone nella pistola sportiva da 25 metri femminile

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 10 maggio 2024) Parla sudcoreano la finale dellada 25valida per la tappa di(Azerbaigian) di Coppa del Mondodi. A trionfare è stata infatti Kim, che ha sconfitto in finale la connazionale Yang Jiin per 42-38 e le ha anche soffiato il record del mondo, stabilito a inizio anno (41/50). Sul gradino più basso del podio c’è la tedesca Josefin Eder (31/45), mentre completano la top 5 l’altra tedesca Doreen Vennekamp (26/40) e l’ungherese Veronika Major (22/35). Non bene infine le italiane, tutte eliminate nelle qualificazioni. La migliore è stata Margherita Brigida Veccaro, 13^ con 582. Più indietro Cristina Magnani, 23^ con 579, Chiara Giancamilli, 47^ con 569, e Maria Varricchio, 51^ con ...