Incidente sull’autostrada A9 - scontro tra due auto | tra i feriti una 16enn - gravissimo un 12enne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 10 maggio 2024) Como, 10 maggio 2024 – Grave, questa mattina verso le 8.30,A9, al chilometro 29, all’altezza di Fino Mornasco, in direzione Milano. Secondo le prime informazioni, duemobili si sarebbero scontrate frontalmente durante un cambio di corsia, forse a causa di un cantiere stradale e il conseguente restringimento della carreggiata. Ma la dinamica dell’è ancora da chiarire. Coinvolte sei persone, tra cui un ragazzino di 12 anni e unae. Il giovanissimo sarebbe in gravissime condizioni ed è stato trasportato in elicottero all’ospedale di Bergamo. Sul posto oltre ai soccorsi – tre mezzi della Croce Rossa, un’medica e l’elisoccorso – sono intervenute le forze dell’ordine. Il traffico sull’A9 dallo svincolo di Turate è ...