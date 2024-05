Il Papa | Una madre non deve scegliere tra figli e lavoro Per la natalità serve lungimiranza

(Di venerdì 10 maggio 2024) Per affrontare il calo della”, l’impegno di “tutti i governi”, affinché inon rappresentino un bivio insostenibile per le “giovani generazioni” che devono essere messe, invece, “nelle condizioni di poter realizzare i propri legittimi sogni”. Accolto da una standing ovation e dall’abbraccio simbolico dei bambini disposti ai lati del palco, ilè stato oggi protagonista degli Stati generali della, all’Auditorium della Conciliazione a Roma, da dove ha anche avvertito che “unanontrae cura dei” e “tante giovani coppie vanno liberate dalla zavorra della precarietà occupazionale e dell’impossibilità di acquistare una ...

