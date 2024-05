LIVE Musetti-Atmane - ATP Roma 2024 in DIRETTA | inizia una super giornata! L’azzurro non deve steccare all’esordio al Foro

(Di venerdì 10 maggio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI DARDERI-NAVONE (2° MATCH DALLE 11.00) LADI COBOLLI-KORDA (3° MATCH DALLE 11.00) LADI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH DALLE 11.00) LADI PAOLINI-SHERIF NON PRIMA DELLE 20.30 10:42 Ci occupiamolmente di Lorenzo. Un’esordio complicato, poiché è il chiaro favorito della vigilia e alitalico non è mai facile esordire se “batti” bandiera italiana. 10:40 Clamorosadi tennis alItalico. Ben 8 gli italiani impegnati e tantissima qualità! Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.26 Dopo i primi 45 minuti di turno di questa mattina, la MotoGP tornerà in azione alle ore 15.00 con i 60 minuti delle pre-qualifiche che ci diranno quali saranno i 10 piloti che domani eviteranno la Q1 ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 10.38 Attenzione a Marc Marquez , reduce da un weekend spagnolo da protagonista: “Sono appena arrivato in una situazione speciale. Mi sento meglio in pista, mi sento più forte e più sicuro. Nei prossimi anni ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI DARDERI-NAVONE (2° MATCH D alle 11.00 ) LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-KORDA (3° MATCH D alle 11.00 ) LA DIRETTA LIVE DI FOGNINI-FRITZ (4° MATCH D alle 11.00 ) LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-SHERIF NON ...

LIVE FP1 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - live FP1 MotoGP Le Mans: cronaca diretta minuto per minuto - MotoGP: Scatta in Francia il quinto round del mondiale 2024, Martìn in vetta alla classifica generale davanti a Bagnaia e Bastianini. Acosta precede Vinales e Marquez e sogna la prima vittoria ...

Catanzaro – Sampdoria: diretta live e risultato in tempo reale - Catanzaro – Sampdoria: diretta live e risultato in tempo reale - La partita Catanzaro-Sampdoria di Venerdì 10 maggio 2024 in diretta: formazioni e tabellino in tempo reale. Dove vedere in tv e streaming il match valido per la 38° giornata di Serie B ...

Diretta Internazionali di Roma 2024, Musetti-Atmane venerdì 10 maggio dalla 11: subito derby - diretta Internazionali di Roma 2024, Musetti-Atmane venerdì 10 maggio dalla 11: subito derby - ATP Masters 1000 di Roma, diretta live di Lorenzo Musetti a partire dalle ore 11 contro il francese Terence Atmane approdato al Foro Italico dalle qualificazioni ...