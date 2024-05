Firenze - impiantato neurostimolatore cerebrale in paziente di 12 anni L’innovativo intervento al Meyer

(Di venerdì 10 maggio 2024), 10 maggio 2024 – Dopo numerosi tentativi farmacologici risultati infruttuosi, unadi 12con una grave forma distonica, è stata curata alcon undi neurochirurgia funzionale. E per la prima volta in ambito pediatrico i chirurghi hanno utilizzato un nuovo, già utilizzato negli adulti per il trattamento della malattia di Parkinson. Le dimensioni ridottissime, appena più di 6 millimetri di spessore, hanno permesso di ridurre al minimo l’invasività dell’operazione. La bambina soffriva di questa grave forma distonica, un disturbo caratterizzato da contrazioni muscolari involontarie coinvolgenti vari distretti del corpo. I movimenti sono incontrollati e l’chirurgico di stimolazione ...

Una protesi all' anca impiantata ad un paziente di 101 anni a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli: l'uomo è già in piedi ed in buone condizioni.Continua a leggere

Oncologia/ Malati e costretti anche a fare 30 chilometri per curarsi: il 20% dei pazienti con tumore paga anche questo pegno - Oncologia/ Malati e costretti anche a fare 30 chilometri per curarsi: il 20% dei pazienti con tumore paga anche questo pegno - Questi sono alcuni dei dati emersi da una ricerca condotta da Cipomo su quasi mille pazienti con il cancro, con età media di 65 anni, seguiti nelle strutture di oncologia distribite nelle diverse ...

