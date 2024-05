Perché Bono Vox degli U2 si chiama così?

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di venerdì 10 maggio 2024) Quando parliamo di U2 non pensiamo certo a Paul David Hewson, nato a Dublino il 9 maggio del 1960, ma aVox. Il frontman carismatico del quartetto rock irlandese si è legato a questo nickname in giovane età e da quel momento non lo ha più cambiato. Più volte lo stessoha raccontato l’origine dello pseudonimo che si deve a un negozio di apparecchi acustici nella sua Dublino, Bonavox, tuttora meta di pellegrinaggio per i fan. Se vi interessa si trova a 9 North Earl Street D01 F252 Dublin 1. Bonavox a Dublino (fonte: Flickr)Allora, come si arriva a? Dovete sapere che da ragazzo Hewson fece parte di un gruppo di ragazzi ribelli del suo quartiere, i Lipton Village. Non era certo un delinquente, ma solo un giovanotto un po’ esagitato che assieme ai suoi compagni esercitava il diritto di essere punk. Ebbene, tradizione voleva ...