Aspettando Napoli-Bologna E al Maradona…

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 10 maggio 2024), di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Kvara sì, Jack quasi. Ilrecupera i pezzi (fondamentali) in vista della partita in programma domani alle 18 al Maradona con il, terzultima della stagione, penultima in casa, ultima per l’Europa che conta”., se ancora esistono possibilità… “Se ancora esistono chance per saltare in corsa sul treno che porta in EL, con tanto di rischio di sbattere il muso, passano di certo attraverso la sfida contro la Thiago Motta band, la squadra rock dell’anno, la grande rivelazione di una stagione che, a cominciare dal mega flop degli ex campioni d’Italia, ha svelato una serie di sorprese che neanche un giallo d’autore”. Calzona potrà… “Calzona, però, potrà ...