Rifiuti edili ed Eternit fuori casa - due denunciati a Francolise

(Di venerdì 10 maggio 2024). I Carabinieri Forestale di Calvi Risorta e della locale Stazione di Sant’Andrea del Pizzone, nel corso di un servizio di controllo congiunto, alla località “Case Sparse” del comune di, hanno notato dall’esterno, in prossimità di un terreno di pertinenza di un’abitazione, dei grossi cumuli di materiali depositati sul suolo, per cui hanno proceduto a verificare la regolarità degli stessi. L’esame dei materiali ha evidenziato che gli stessi erano da ritenersiinerti di diversa pezzatura al cui interno erano presenti porzioni di tubature e di Onduline verosimilmente in materialein più parti frantumati. Le documentazioni amministrative giustificative prodotte dal conduttore del fondo: D.D.T. e rapporti di prova, volte a giustificare la regolare provenienza e le caratteristiche dei ...

