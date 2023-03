Berardi stende lo Spezia: il Sassuolo va avanti nella rimonta (Di venerdì 17 marzo 2023) Il Sassuolo fa suo l'anticipo del venerdì superando con merito lo Spezia per 1 - 0. E' un rigore di Berardi a decidere la sfida nella ripresa, con gli uomini di Dionisi bravi a uscire alla distanza. ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 marzo 2023) Ilfa suo l'anticipo del venerdì superando con merito loper 1 - 0. E' un rigore dia decidere la sfidaripresa, con gli uomini di Dionisi bravi a uscire alla distanza. ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vivereitalia : Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo Spezia - messina_oggi : Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo SpeziaREGGIO EMILIA (ITALPRESS) - Il Sassuolo fa suo l'anticipo del ven… - Giornaleditalia : #italpresssport Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo Spezia - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo Spezia - - MCalcioNews : Serie A, il Sassuolo vince ancora: Berardi stende lo Spezia -

Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo Spezia Dopo una prima mezz'ora di sostanziale equilibrio, sono i neroverdi ad andare vicini al vantaggio al 33' quando Berardi libera il suo sinistro dal limite dell'area e va al tiro, con la palla che ... Berardi stende lo Spezia: il Sassuolo va avanti nella rimonta Berardi decide dal dischetto Si va al riposo sullo 0 - 0. Gli emiliani rientrano meglio in campo e dopo appena 15 secondi Dragowski deve volare per fermare un destro dalla distanza di Rogerio. La ... Il Sassuolo continua a vincere: Berardi stende lo Spezia Gli emiliani, che hanno colpito anche due legni con Harroui e Berardi, grazie a questa vittoria salgono a quota 36 punti, raggiungendo il Bologna al nono posto in classifica. Lo Spezia, davvero ... Dopo una prima mezz'ora di sostanziale equilibrio, sono i neroverdi ad andare vicini al vantaggio al 33' quandolibera il suo sinistro dal limite dell'area e va al tiro, con la palla che ...decide dal dischetto Si va al riposo sullo 0 - 0. Gli emiliani rientrano meglio in campo e dopo appena 15 secondi Dragowski deve volare per fermare un destro dalla distanza di Rogerio. La ...Gli emiliani, che hanno colpito anche due legni con Harroui e, grazie a questa vittoria salgono a quota 36 punti, raggiungendo il Bologna al nono posto in classifica. Lo Spezia, davvero ... Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo Spezia Notiziario USPI Il Sassuolo non si ferma: Berardi stende lo Spezia REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo fa suo l’anticipo del venerdì superando con merito lo Spezia per 1-0. E’ un rigore di Berardi a decidere la sfida nella ripresa, con gli uomini di Dionisi bravi ... Il Sassuolo ingrana la quarta, un gol di Berardi stende lo Spezia Il primo tempo si chiude sullo 0a0 con la squadra di Semplici che parte bene ma i ragazzi di Dionisi si rendono pericolosi prima con Berardi, che al 34', colpisce la traversa e sul finale gran parata ... REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Il Sassuolo fa suo l’anticipo del venerdì superando con merito lo Spezia per 1-0. E’ un rigore di Berardi a decidere la sfida nella ripresa, con gli uomini di Dionisi bravi ...Il primo tempo si chiude sullo 0a0 con la squadra di Semplici che parte bene ma i ragazzi di Dionisi si rendono pericolosi prima con Berardi, che al 34', colpisce la traversa e sul finale gran parata ...