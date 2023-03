Via libera del governo al Ponte sullo stretto e alla riforma del fisco (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sulla riforma fiscale e il decreto sul Ponte sullo stretto. Via libera inoltre, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al disegno di legge sull'istituzione del Museo nazionale della Shoah a Roma. Stanziati 10 milioni di euro. La delega fiscale approvata dal Cdm, comunica il Mef, "riscrive completamente l'attuale sistema tributario varato negli anni 70". Le nuove regole, operative entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, vanno nella "direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese". Come ... Leggi su agi (Di giovedì 16 marzo 2023) AGI - Il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge delega sullafiscale e il decreto sul. Viainoltre, su proposta del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano, al disegno di legge sull'istituzione del Museo nazionale della Shoah a Roma. Stanziati 10 milioni di euro. La delega fiscale approvata dal Cdm, comunica il Mef, "riscrive completamente l'attuale sistema tributario varato negli anni 70". Le nuove regole, operative entro 24 mesi dall'entrata in vigore della legge delega, vanno nella "direzione di semplificare e ridurre la pressione fiscale, favorire investimenti e assunzioni e instaurare un rapporto tra contribuenti e amministrazione finanziaria nella logica di un dialogo mirato tra le parti secondo le esigenze di cittadini e imprese". Come ...

