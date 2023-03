UFFICIALE | plusvalenze Juve | la data dell’udienza per il ricorso

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pg_chirico : RT @Wito34010166: ???????? È ufficiale: Caso plusvalenze, ricorso #Juventus contro il - 15 sarà discusso il prossimo 19 Aprile al Collegio di G… - Nicola23453287 : RT @Wito34010166: ???????? È ufficiale: Caso plusvalenze, ricorso #Juventus contro il - 15 sarà discusso il prossimo 19 Aprile al Collegio di G… - oscarvalle1984 : RT @Wito34010166: ???????? È ufficiale: Caso plusvalenze, ricorso #Juventus contro il - 15 sarà discusso il prossimo 19 Aprile al Collegio di G… - 100x100Napoli : (Juventus, caso plusvalenze. Ufficiale la data in cui verrà discusso il ricorso) - anto6133152272 : RT @Wito34010166: ???????? È ufficiale: Caso plusvalenze, ricorso #Juventus contro il - 15 sarà discusso il prossimo 19 Aprile al Collegio di G… -

Juventus - Arriva anche il comunicatodel CONI in merito al ricorso sul casoche verrà discusso il prossimo 19 aprile. 'La Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso il CONI, Gabriella Palmieri, ha ......2023'Ultim'ora sul ricorso della Juventus e non solo in merito alla sentenza sulle. Con ... che si terrà il 19 aprile 2023, a partire dalle ore 14.30', recita il comunicato. 'In ...... senza l'impatto dellee minusvalenze derivanti dalle acquisizioni e dismissioni " nel ... Quanto sopra, il comunicatodi Generali. Ottimi risultati, dunque, del maggiore Gruppo ...

Juventus, caso plusvalenze. Ufficiale la data in cui verrà discusso il ... 100x100 Napoli

La stagione è entrata ufficialmente nella sua fase più calda ma ... nonostante i problemi legati al caso plusvalenze, è intenzionata a rinforzare la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Il ...Juventus – Arriva anche il comunicato ufficiale del CONI in merito al ricorso sul caso plusvalenze che verrà discusso il prossimo 19 aprile. “La Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport presso ...