Le città bruciano, una soluzione c'è: vietare le trasferte organizzate degli ultras. Sempre (Di giovedì 16 marzo 2023) Non volete farlo? Allora alla prossima devastazione non vi lamentate. E’ tutto inesorabilmente previsto Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 16 marzo 2023) Non volete farlo? Allora alla prossima devastazione non vi lamentate. E’ tutto inesorabilmente previsto

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... lorem65 : @MatteoSorrenti @Alexis8088 Come a sorata!! Pulcinella vi bruciano la città vi pisciano in testa e non è un film… - FiorenzoLIV : @mantegazziani 600 teppisti arrivano dalla Germania senza biglietti, devastano la città,bruciano auto della polizia… - EbastaLele : @pombo1976 Speriamo che ve la bruciano quella città di merda - XRPaduos : @TraniLiveIt Se non te la rubano te la bruciano ….. bella città - Duepacche : @LafaelReao Non è poi così male… Cibo gratis con tutti cinghialotti che girano per la città di Roma e poi con i tem… -

Pasqua in Europa del nord: nomi diversi per un'unica tradizione ...ques , che può essere una scusa in più per visitare la città dell'amore, in Germania la festa ... Nella Germania rurale, invece, la notte di Pasqua si accendono grandi falò: i fuochi bruciano come ... La crisi climatica in versione fiction (ma non troppo) ... Daveed Diggs, Edward Norton) alle prese con calotte polari che spariscono e giacciai che si sfaldano (vedi Marmolada), città sommerse (vedi alcune isole della Polinesia), foreste che bruciano (vedi ... Come risparmiare sul pieno di benzina con lo smartphone ...tutti coloro che bruciano carburanti fossili nella propria auto, ma ancor di più per chi viaggia a GPL o metano, carburanti che possono diventare difficili da trovare, specialmente nelle grandi città. ...ques , che può essere una scusa in più per visitare ladell'amore, in Germania la festa ... Nella Germania rurale, invece, la notte di Pasqua si accendono grandi falò: i fuochicome ...... Daveed Diggs, Edward Norton) alle prese con calotte polari che spariscono e giacciai che si sfaldano (vedi Marmolada),sommerse (vedi alcune isole della Polinesia), foreste che(vedi ......tutti coloro checarburanti fossili nella propria auto, ma ancor di più per chi viaggia a GPL o metano, carburanti che possono diventare difficili da trovare, specialmente nelle grandi Le città bruciano, una soluzione c'è: vietare le trasferte organizzate degli ultras. Sempre L'HuffPost