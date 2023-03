Bonus asilo nido, al via le domande per il 2023: come fare (Di giovedì 16 marzo 2023) È disponibile il servizio per presentare le domande di Bonus asilo nido 2023. Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette di asili nido, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Nel messaggio n. 889 del 2 marzo 2023, l’Inps fornisce i requisiti, le modalità per la presentazione delle domande e gli importi del contributo in base all’Isee. Bonus asilo nido, cos’è e a cosa dà diritto Il Bonus dà diritto al rimborso di rette relative alla frequenza di asili nido pubblici e privati, e alle spese per l’assistenza presso la propria abitazione di bambini al di ... Leggi su quifinanza (Di giovedì 16 marzo 2023) È disponibile il servizio per presentare ledi. Si tratta di un contributo per il pagamento delle rette di asili, pubblici e privati autorizzati, e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Nel messaggio n. 889 del 2 marzo, l’Inps fornisce i requisiti, le modalità per la presentazione dellee gli importi del contributo in base all’Isee., cos’è e a cosa dà diritto Ildà diritto al rimborso di rette relative alla frequenza di asilipubblici e privati, e alle spese per l’assistenza presso la propria abitazione di bambini al di ...

