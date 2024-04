Ultimatum di Israele a Hamas | Se entro mercoledì non accettano l’offerta sulla tregua attacchiamo Rafah

(Di martedì 30 aprile 2024)spinge nelle mani dile sorti della popolazione della Striscia di Gaza ammassata a. Fonti diplomatiche dello ‘Stato ebraico’ hanno fatto sapere che la delegazione israeliana non invierà una propria delegazione al Cairo fino a quandonon avrà fornito una risposta alavanzata nelle scorse ore di unalunga 40 giorni e il rilascio di migliaia di prigionieri palestinesi dalle carceri di tel Aviv in cambio della liberazione degli ultimi 33 ostaggi considerati ancora in vita. Un’offerta che, però, è a tempo limitato: “Aspetteremo le rispostesera e poi decideremo” se e come entrare a. Più netta la ricostruzione della radio militare israeliana: “Verrà dato l’ordine di lanciare un’operazione a ...

La vita di Ghaith Abu Raya è durata appena cinque giorni. Quella di Dhifallah Abu Taha solo un anno. I due bimbi sono morti domenica notte assieme ad altre 25 […] The post Hamas sotto pressione sull’ipotesi di tregua. E strage di civili a Rafah first appeared on il manifesto. Continua a leggere>>

10.23 Senza un accordo per un cessate il fuoco, Israele farà partire l'offensiva su Rafah "nei prossimi giorni": così la radio militare israeliana Glz. La delegazione israeliana attende in patria (invece che al Cairo) la risposta di Hamas sulla proposta di tregua fatta da Egitto e Israele . ... Continua a leggere>>

As exigências de Israel ao hamas para um acordo de trégua - No final de semana, um dirigente do hamas deu sinal positivo ao tratar da negociação com Israel: 'Não há grandes problemas' na proposta ...

FABRIZIO MININI DA rafah, STRISCIA DI GAZA: “IMPENSABILE UN’OFFENSIVA VIA TERRA CHE NON COINVOLGA I CIVILI” - Ieri i raid sulla città meridionale di rafah hanno provocato almeno altri 30 morti ... l’Occidente e alcuni Stati arabi come l’Arabia Saudita premono su hamas perché accetti le condizioni di Israele.

